В Крыму назначили нового министра архитектуры

СЕГОДНЯ 10:36 2018-12-24T10:36:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму назначили нового министра строительства и архитектуры, им стал Михаил Храмов. Такой указ опубликован на официальном портале правительства РК.

- Постановляю: назначить Михаила Михайловича Храмова на государственную должность Республики Крым -министра строительства и архитектуры Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - написано в указе.

Напомним, ранее должность министра занимал Сергей Кононов. Он написал заявление по собственному желанию.

Тогда вице-премьер РК Евгений Кабанов отметил, что такое кадровое решение связано с «предстоящей масштабной реструктуризацией минстроя РК». Он также отметил, что министерством поделана большая работа в строительной области по части вхождения Крыма в юридическую плоскость Российкой Федерации.