2018-12-24T10:36:45+03:00
Общество

В Крыму назначили нового министра архитектуры

Им стал Михаил Храмов
Александра КОРШУНОВА
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В правительстве Республики Крым новые назначенияВ правительстве Республики Крым новые назначенияФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму назначили нового министра строительства и архитектуры, им стал Михаил Храмов. Такой указ опубликован на официальном портале правительства РК.

- Постановляю: назначить Михаила Михайловича Храмова на государственную должность Республики Крым -министра строительства и архитектуры Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым, - написано в указе.

Напомним, ранее должность министра занимал Сергей Кононов. Он написал заявление по собственному желанию.

Тогда вице-премьер РК Евгений Кабанов отметил, что такое кадровое решение связано с «предстоящей масштабной реструктуризацией минстроя РК». Он также отметил, что министерством поделана большая работа в строительной области по части вхождения Крыма в юридическую плоскость Российкой Федерации.

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