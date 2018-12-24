23-летний симферополец может получить 5 лет тюрьмы за угнанный грузовик
В Симферополе 23-летний местный житель украл грузовой автомобиль марки «FOTON» . Машину хозяин припарковал на улице Гурзуфской,а, когда уходил, забыл ее закрыть.
Как сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, заявление о пропаже в полицию подал 30-летний симферополец.
После проведения розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов задержали ранее не судимого парня.
- Молодой человек чистосердечно признался в совершении преступления. С его слов, около 2 часов ночи он угнал автомобиль, чтобы покататься, но, проехав несколько кварталов, попал в ДТП, - добавили в пресс-службе МВД.
Украденный автомобиль полицейские вернули владельцу.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.