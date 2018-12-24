23-летний симферополец может получить 5 лет тюрьмы за угнанный грузовик

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-24T11:01:31+03:00

Он решил на нем просто «покататься»

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В Симферополе 23-летний местный житель украл грузовой автомобиль марки «FOTON» . Машину хозяин припарковал на улице Гурзуфской,а, когда уходил, забыл ее закрыть.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, заявление о пропаже в полицию подал 30-летний симферополец.

После проведения розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов задержали ранее не судимого парня.

- Молодой человек чистосердечно признался в совершении преступления. С его слов, около 2 часов ночи он угнал автомобиль, чтобы покататься, но, проехав несколько кварталов, попал в ДТП, - добавили в пресс-службе МВД.

Украденный автомобиль полицейские вернули владельцу.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.