2018-12-24T11:37:54+03:00
Общество

В Крыму на выходных горели два частных дома

К счастью, обошлось без пострадавших
Александра КОРШУНОВА
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Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Фото: пресс-служба МЧС РКПожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В воскресенье, 23 декабря, в Алуште загорелся одноэтажный жилой дом. Существовала угроза распространения огня на всю площадь и на соседние строения.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, выяснилось, что горит кровля одноэтажного жилого дома.

- К счастью, на момент прибытия пожарных, люди покинули здание. Благодаря оперативным и слаженным действиям крымских пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня, - добавили в МЧС.

В течение часа пожар был локализован, его площадь составила 70 квадратных метров.

Сейчас причины пожара устанавливаются.

Также еще один пожар произошел в этот же день в селе Доброе в Симферопольском районе. Там загорелся деревянный одноэтажный жилой дом.

В течение часа пожар удалось полностью локализовать, его площадь составила 40 квадратных метров.

По предварительной версии, это произошло из-за замыкания электропроводки.

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