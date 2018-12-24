В Крыму на выходных горели два частных дома

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-24T11:37:54+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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В воскресенье, 23 декабря, в Алуште загорелся одноэтажный жилой дом. Существовала угроза распространения огня на всю площадь и на соседние строения.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, выяснилось, что горит кровля одноэтажного жилого дома.

- К счастью, на момент прибытия пожарных, люди покинули здание. Благодаря оперативным и слаженным действиям крымских пожарных удалось избежать дальнейшего распространения огня, - добавили в МЧС.

В течение часа пожар был локализован, его площадь составила 70 квадратных метров.

Сейчас причины пожара устанавливаются.

Также еще один пожар произошел в этот же день в селе Доброе в Симферопольском районе. Там загорелся деревянный одноэтажный жилой дом.

В течение часа пожар удалось полностью локализовать, его площадь составила 40 квадратных метров.

По предварительной версии, это произошло из-за замыкания электропроводки.