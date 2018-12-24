2018-12-24T12:38:06+03:00
Общество

В Крыму завершились учения дивизионов противокорабельного комплекса «Бал»

Экипажи отработали элементы по спецподготовке
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму завершились плановые учения дивизионов противокорабельного комплекса «Бал» . Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, экипажи отработали элементы по тактической, технической и специальной подготовке.

- Целью учения было совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки, - добавили в пресс-службе.

Всего к учениям привлекли 30 единиц военной и специальной техники и около 100 военнослужащих из расчета комплекса «Бал» Черноморского флота.

СПРАВКА «КП»

Противокорабельный комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон. Также защиты военно-морских баз других береговых объектов и инфраструктуры побережья и его на десантоопасных направлениях.

Напомним, не так давно в Крыму провели учения боевые расчеты дивизиона С-400.

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