В Крыму завершились учения дивизионов противокорабельного комплекса «Бал»
В Крыму завершились плановые учения дивизионов противокорабельного комплекса «Бал» . Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, экипажи отработали элементы по тактической, технической и специальной подготовке.
- Целью учения было совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки, - добавили в пресс-службе.
Всего к учениям привлекли 30 единиц военной и специальной техники и около 100 военнослужащих из расчета комплекса «Бал» Черноморского флота.
СПРАВКА «КП»
Противокорабельный комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон. Также защиты военно-морских баз других береговых объектов и инфраструктуры побережья и его на десантоопасных направлениях.
Напомним, не так давно в Крыму провели учения боевые расчеты дивизиона С-400.