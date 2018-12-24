Синоптики рассказали, какая погода ждет крымчан в Новый год
В Крыму в новогодние праздники будет небольшой снег, днем температура воздуха будет чуть выше нуля.
- По краткосрочному прогнозу, 31 декабря в Крыму будет 2-3 градуса тепла, а в новогоднюю ночь ждем прохождения холодного фронта. Трескучих морозов не будет: с 31 декабря на 1 января - 2-4 градуса мороза, небольшой снег, 1 января будет от -1 до +1 градуса, - сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Также Любецкая отметила, что эта неделя будет дождливой, ожидается также мокрый снег.
- Надеемся, что снег, который выпадет, сохранится, во всяком случае, в горах, - добавила руководитель гидрометцентра.
По ее словам, эта зима на полуострове будет теплее нормы.
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