Синоптики рассказали, какая погода ждет крымчан в Новый год

СЕГОДНЯ 13:35 2018-12-24T14:56:58+03:00

В новогоднюю ночь ожидается до -4. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Изменить размер текста: A A

В Крыму в новогодние праздники будет небольшой снег, днем температура воздуха будет чуть выше нуля.

- По краткосрочному прогнозу, 31 декабря в Крыму будет 2-3 градуса тепла, а в новогоднюю ночь ждем прохождения холодного фронта. Трескучих морозов не будет: с 31 декабря на 1 января - 2-4 градуса мороза, небольшой снег, 1 января будет от -1 до +1 градуса, - сообщила начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Также Любецкая отметила, что эта неделя будет дождливой, ожидается также мокрый снег.

- Надеемся, что снег, который выпадет, сохранится, во всяком случае, в горах, - добавила руководитель гидрометцентра.

По ее словам, эта зима на полуострове будет теплее нормы.