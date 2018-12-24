2018-12-24T14:32:15+03:00
Общество

Без лицензии в Крыму остаются 15 садиков и одна школа

Все эти объекты требуют больших вложений
Александра КОРШУНОВА
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Без лицензии в Крыму остается одна евпаторийская школаБез лицензии в Крыму остается одна евпаторийская школаФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму на сегодняшний день без лицензии остаются 16 образовательных учреждений. Это 15 детских садов и одна школа в Евпатории.

Как рассказала министр образования РК Наталья Гончарова, детсады в Джанкойском, Сакском районах и в городах Ялта и Саки требуют существенных материально-технических вложений.

Также Гончарова отметила, что, например, в школе нет пищеблока и спортивного зала.

- Этот район города попал под программу ФЦП, поэтому есть надежда, что вскоре там будут построены современная школа и детский сад, - отметила министр.

Кроме того, на 2019 год заложены средства на установку там модульного пищеблока.

Напомним, в ноября в Симферополе открыли новый деткий сад на 260 мест. Она находится в микрорайоне Фонтаны. Туда также закупили мебель и другие необходимые вещи.

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