2018-12-24T16:43:41+03:00
Происшествия

В Симферополе мужчина зарезал брата-иностранца

Между ними произошел конфликт
Александра КОРШУНОВА
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Правоохранители задержали в Симферополе 60-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве родного брата. Они вместе снимали квартиру.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по РК, когда родственники выпивали, между ними возник конфликт. Затем один из них ударил другого кухонным ножом.

После этого в полицию Симферополя поступило сообщение о том, что на одной из городских улиц нашли труп мужчины «с признаками насильственной смерти».

Погибшим оказался 29-летний житель соседнего государства, который временно проживал в Крыму.

После этого правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 60-летний брат погибшего.

- Вызвав бригаду «скорой помощи», мужчина с места совершения преступления скрылся, - добавили в пресс-службе.

Сейчас он находится под стражей, ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

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