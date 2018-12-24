В Симферополе мужчина зарезал брата-иностранца
Правоохранители задержали в Симферополе 60-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве родного брата. Они вместе снимали квартиру.
Как сообщили в пресс-службе МВД России по РК, когда родственники выпивали, между ними возник конфликт. Затем один из них ударил другого кухонным ножом.
После этого в полицию Симферополя поступило сообщение о том, что на одной из городских улиц нашли труп мужчины «с признаками насильственной смерти».
Погибшим оказался 29-летний житель соседнего государства, который временно проживал в Крыму.
После этого правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 60-летний брат погибшего.
- Вызвав бригаду «скорой помощи», мужчина с места совершения преступления скрылся, - добавили в пресс-службе.
Сейчас он находится под стражей, ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.
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