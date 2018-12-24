В Крыму мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за сбыт наркотиков
37-летнего крымчанина приговорили к 11 годам тюрьмы за сбыт наркотиков. Такой приговор вынес Бахчисарайский районный суд.
Установлено, что в октябре 2017 года он продал 84 грамма марихуаны двум севастопольцам. Их после этого задержали сотрудники полиции.
После проведения следственно-оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемого нашли 18 килограммов конопли и 5 килограммов каннабиса.
После этого мужчину заключили под стражу.
Расследование проводилось следственным отделом по Севастополю
- Суд определил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - добавили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
На данный момент приговор в законную силу не вступил.
Напомним, сотрудника УФСИН осудили за наркотики. Экс-инспектора СИЗО приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы.