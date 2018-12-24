В Крыму мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 17:51 2018-12-24T17:51:22+03:00

У него нашли 18 килограммов конопли

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37-летнего крымчанина приговорили к 11 годам тюрьмы за сбыт наркотиков. Такой приговор вынес Бахчисарайский районный суд.

Установлено, что в октябре 2017 года он продал 84 грамма марихуаны двум севастопольцам. Их после этого задержали сотрудники полиции.

После проведения следственно-оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемого нашли 18 килограммов конопли и 5 килограммов каннабиса.

После этого мужчину заключили под стражу.

Расследование проводилось следственным отделом по Севастополю

- Суд определил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - добавили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Напомним, сотрудника УФСИН осудили за наркотики. Экс-инспектора СИЗО приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы.