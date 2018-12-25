2018-12-25T08:58:22+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП: Под Симферополем иномарка с прицепом вылетела на встречку

Машина столкнулась в лоб с другой иномаркой
Анастасия ЖУКОВА
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В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Ebazer PovarВ ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Ebazer Povar
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В Симферопольском районе произошла смертельная авария. Автомобиль с прицепом врезался в иномарку.

Трагедия случилась примерно в 23.30 24 декабря на джанкойской трассе

- Водитель автомобиля Renault с прицепом, двигаясь по со стороны поселка Гвардейское в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и погодные условия, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Саманд, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Водитель Саманда погиб на месте, пассажир Renault получил травмы.

Водитель легкового автомобиля не выжил. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Ebazer Povar

Водитель легкового автомобиля не выжил. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Ebazer Povar

На месте также работали спасатели, специалисты МЧС России по РК. Они и провели деблокацию погибшего водителя автомобиля.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

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