Смертельное ДТП: Под Симферополем иномарка с прицепом вылетела на встречку
В Симферопольском районе произошла смертельная авария. Автомобиль с прицепом врезался в иномарку.
Трагедия случилась примерно в 23.30 24 декабря на джанкойской трассе
- Водитель автомобиля Renault с прицепом, двигаясь по со стороны поселка Гвардейское в сторону Симферополя, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и погодные условия, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Саманд, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
Водитель Саманда погиб на месте, пассажир Renault получил травмы.
Водитель легкового автомобиля не выжил. Фото: Вконтакте/Автопартнер Крым/Ebazer Povar
На месте также работали спасатели, специалисты МЧС России по РК. Они и провели деблокацию погибшего водителя автомобиля.
Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.