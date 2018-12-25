На ялтинском «Холме Славы» заложат «Аллею героев»

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-25T11:09:12+03:00

Там будет пешеходная часть

Изменить размер текста: A A

В Ялте, на мемориальном комплексе «Холм Славы», появится «Аллея героев». Ее планируется создать в течение полутора месяцев, сообщил глава администрации города Алексей Челпанов.

- В этом году за внебюджетные средства проработан проект благоустройства «Холма Славы», о чем давно просили ялтинцы. На его реализацию выделили 42 миллиона рублей представители бизнеса, - отметил Челпанов.

Сейчас работы по благоустройству выполнены примерно на 80%. Также отшлифовали и сам монумент, который изготовлен из инкерманского камня.

- «Аллея героев» - это отдельная пешеходная часть, где предполагается разместить мраморные плиты с выгравированными на них именами участников Великой Отечественной войны, - дополнил глава города.

Результаты этой работы можно увидеть уже этой весной.