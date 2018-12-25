В Москве поставщика наркотиков в Крым осудили на 13 лет

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-25T11:28:11+03:00

Мужчина заказывал кокаин, ЛСД и экстази из Нидерландов и Германии

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В Москве вынесли приговор мужчине, который наладил канал поставки наркотиков в Крым из Германии и Нидерландов через интернет, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, Фигуров А.Н. систематически заказывал наркотики из-за границы.

- В марте 2017 года он был задержан сотрудниками УФСБ при получении очередного международного почтового отправления. В посылке оперативники обнаружили и изъяли кокаин, ЛСД и экстази в особо крупном размере, - рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 229.1, п "г" ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст.229.1, п "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

Щербинский районный суд приговорил наркодилера к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.