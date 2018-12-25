Из-за непогоды тысячи жителей Крыма остались без света

СЕГОДНЯ 11:48 2018-12-25T11:48:49+03:00

Больше всего пострадали жители Бахчисарая Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Крыму сильные дожди и штормовой ветер стали причиной отключения электросетей. Без света остались 2,5 тысячи потребителей, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Больше всего пострадали сети Ленинского, Белогорского, Раздольненского, Бахчисарайского, Черноморского районов.

- По состоянию на 08.00 обесточены 12 ВЛ 10 кВ (8 из них частично). Ожидают восстановления электроснабжения около 2,5 тысячи потребителей в 18 населенных пунктах (10 - частично). Больше всего обесточенных - более 1,1 тысячи абонентов - в Бахчисарае, - добавили в пресс-службе.

Сейчас продолжаются работы по устранению неполадок на сетях. Но из-за штормовой погоды возможно возникновение аварийных ситуаций.

ВАЖНО

Сообщайте об отключениях на «горячую линию» предприятия «Крымэнерго» по телефонам:

8 800 50 60 007 - с мобильного,

0 800 50 60 007 - со стационарного,

+7 978 993 69 51 - номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).