Крымчан предупредили о подъеме уровня воды в реках

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-25T11:51:28+03:00

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В Крыму ожидается подъем уровня воды в реках Бельбек и Черная. Как уточнил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов, вода поднимется на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что вблизи русла реки нужно соблюдать осторожность и не подходить близко к потоку воды.

Особое внимание спасатели советуют уделить внимание безопасности детей и пожилых людей, а также быть внимательными к окружающим.

Ранее в МЧС предупредили о том, что на ЮБК предгорные реки поднимутся на 1,5 метра.