В новогодние праздники "Крымавтотранс" сократит количество рейсовых автобусов
В январе "Крымавтотранс" сократит большую часть автобусных рейсов автобусов в связи с предстоящими новогодними праздниками. Изменения коснутся общественного транспорта пригородного, междугороднего и межрегионального сообщения.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, количество автобусов уменьшат 1-2 и -7 января.
- Просим жителей и гостей Крыма учитывать данную информацию при планировании поездок, - уточнили на предприятии.
График движения и расписание общественного транспорта можно уточнить у диспетчеров на автостанциях либо в справочных, а также по телефону горячей линии 8 (978) 835 75 57.
Также в пресс-службе отметили, что в период новогодних праздников автостанции будут работать в штатном режиме.