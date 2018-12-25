В новогодние праздники "Крымавтотранс" сократит количество рейсовых автобусов

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-25T12:35:39+03:00

Расписание и график движения можно уточнить у диспетчеров или на горячей линии

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В январе "Крымавтотранс" сократит большую часть автобусных рейсов автобусов в связи с предстоящими новогодними праздниками. Изменения коснутся общественного транспорта пригородного, междугороднего и межрегионального сообщения.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, количество автобусов уменьшат 1-2 и -7 января.

- Просим жителей и гостей Крыма учитывать данную информацию при планировании поездок, - уточнили на предприятии.

График движения и расписание общественного транспорта можно уточнить у диспетчеров на автостанциях либо в справочных, а также по телефону горячей линии 8 (978) 835 75 57.

Также в пресс-службе отметили, что в период новогодних праздников автостанции будут работать в штатном режиме.