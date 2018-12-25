На уличное освещение Симферополя нужно почти 1,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-25T13:33:53+03:00

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Уличное освещение в Симферополе восстановит частный инвестор на условиях концессии. К работам планируется приступить уже в 2019 году.

- На освещение Симферополя нужен 1 миллиард 400 тысяч рублей, мы уже подсчитали, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. – Инвестор вложит 50% своих средств и 50% - из городского и республиканского бюджетов.

Работы будут проходить в течение двух лет, в 2019-2020 году. Симферополь будет пилотным городом, где пройдет «концессионный» эксперимент. Если опыт крымской столицы будет удачным, то аналогичные концессионные соглашения с инвестором заключат и в других городах полуострова.

- Приземляешься в Симферополе, и с самолета разница с Краснодарским краем ощутима, совсем другой уровень освещенности, - отметил Сергей Аксенов.