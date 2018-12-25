В Симферополе легковушка «улетела» с моста
На одной из симферопольских улиц произошла авария с участием легкового автомобиля. Машина рухнула с моста прямо на дорогу.
Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», это произошло на мосту, который проходит над железнодорожным полотном.
Водитель буквально снес ограждение и «полетел» вниз, на дорогу.
Его с тяжелыми травмами доставили в больницу. По информации очевидцев, у него сломан позвоночник.
На месте происшествия работали сотрудники «скорой» и ГИБДД.
Напомним, на трассе «Симферополь-Джанкой» лоб в лоб столкнулись легковушка и машины с прицепом. Водитель легкового автомобиля погиб, его вытаскивали из машины сотрудники МЧС. На месте также работали спасатели, специалисты МЧС России по РК. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
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