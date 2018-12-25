2018-12-25T15:58:05+03:00
Общество

Прятавшегося под кроватью мальчика в Бахчисарайском районе начала искать полиция

О пропаже ребенка сообщил его дедушка
Александра КОРШУНОВА
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В отделение полиции поступило сообщение от пожилого мужчины, который рассказал, что его 10-летний внук утром ушел из дома и до сих пор не вернулся. Никто не знает, где он находится.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по РК, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что мальчик утром ушел в школу, но до нее так и не дошел. Это обнаружилось после того, как его родителям позвонила классная руководительница и сказала, что в учебном заведении ребенка нет.

- Прибывшие по месту проживания ребенка сотрудники полиции принялись выяснять возможные причины пропажи мальчика. И именно в этот момент из-под кровати в комнате вылез пропавший, - добавили в МВД.

Оказалось, что из-за его поведения в школу вызвали родителей. И он решил не ходить туда и решал подождать, пока все утихнет.

Когда полицейские пришли в дом и начали его поиски, то он решил «сдаться».

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