2018-12-25T16:52:41+03:00
Общество

Скандальный симферопольский «Куб» снесут в январе 2019 года

Суд по этому делу уже состоялся
Александра КОРШУНОВА
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Еще признали незаконной постройкой еще в 2017 годуЕще признали незаконной постройкой еще в 2017 годуФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В январе 2019 года планируется снести скандально известный торговый центр «Куб» на площади Куйбышева.

Как сообщил на пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов, суд по этому делу уже выигран.

- Выиграли суд по «Кубу». Уже все в кассационной инстанции. В январе приступаем к сносу. Площадь Куйбышева будет зачищена, - отметил глава.

Он рассказал, что республиканские власти окажут всестороннюю помощь городским властям в работе по «пересмотру подхода к размещению нестационарных торговых объектов».

Напомним, в начале суд разрешил снести "Куб" в Симферополе. Строение признали незаконным еще в 2017 году, но снос отложили, так как собственник решил отстаивать право на торговый центр в суде.

А весной 2018 года его отключили от водо- и энергоснабжения.

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