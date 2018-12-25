Скандальный симферопольский «Куб» снесут в январе 2019 года
В январе 2019 года планируется снести скандально известный торговый центр «Куб» на площади Куйбышева.
Как сообщил на пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов, суд по этому делу уже выигран.
- Выиграли суд по «Кубу». Уже все в кассационной инстанции. В январе приступаем к сносу. Площадь Куйбышева будет зачищена, - отметил глава.
Он рассказал, что республиканские власти окажут всестороннюю помощь городским властям в работе по «пересмотру подхода к размещению нестационарных торговых объектов».
Напомним, в начале суд разрешил снести "Куб" в Симферополе. Строение признали незаконным еще в 2017 году, но снос отложили, так как собственник решил отстаивать право на торговый центр в суде.
А весной 2018 года его отключили от водо- и энергоснабжения.