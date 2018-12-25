В администрации Симферополя назначили нового замглавы

СЕГОДНЯ 18:12 2018-12-25T18:12:38+03:00

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Во вторник, 25 декабря, депутаты городского совета Симферополя согласовали нового заместителя главы администрации крымской столицы. Им стал Якуб Зейтулаев.

- Имею стаж работы в системе органов государственной власти более 12 лет. Последние 3 года занимал должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Выражаю надежду, на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом на благо крымской столицы, - дополнил Зейтулаев.

Напомним, в администрации Симферополя сейчас шесть заместителей администрации города: Татьяна Свириденко, Татьяна Сухина, Инна Смаль, Сергей Титаренко, Алла Пацинко, Павел Кузнецов.

Кстати, в Крыму назначили нового министра строительства и архитектуры - Михала Храмова.