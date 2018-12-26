В Ялте до конца года проверят все точки продажи шаурмы

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-26T08:29:48+03:00

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До конца года в Ялте проверят все точки продажи еды, приготовленной на открытом огне.

- Мы видим, что реализация той же шаурмы в некоторых киосках и павильонах производится в антисанитарных условиях и даже в нарушение здравого смысла, - заявил глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Нужно проверить, только не так, чтобы на время проверки они на полчаса закрывались, а после ее завершения продолжали работу, и над нами все смеялись.

Он подчеркнул, что запрещать подобную деятельность не планируется, однако точки, не соответствующие санитарным нормам, обязательно прекратят работу.

В существующей схеме дислокации торговых объектов в городе продажа продуктов, приготовленных на месте, не предусмотрена.

В свою очередь руководитель местного отдела Роспотребнадзора Виталий Задорожний заявил, что из Ялты не зарегистрировано ни одного заявления о нарушениях на точках продажи шаурмы или других подобных продуктов.