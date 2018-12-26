2018-12-26T08:29:48+03:00
Общество

В Ялте до конца года проверят все точки продажи шаурмы

Глава администрации считает, что торговцы "нарушают здравый смысл"
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

До конца года в Ялте проверят все точки продажи еды, приготовленной на открытом огне.

- Мы видим, что реализация той же шаурмы в некоторых киосках и павильонах производится в антисанитарных условиях и даже в нарушение здравого смысла, - заявил глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Нужно проверить, только не так, чтобы на время проверки они на полчаса закрывались, а после ее завершения продолжали работу, и над нами все смеялись.

Он подчеркнул, что запрещать подобную деятельность не планируется, однако точки, не соответствующие санитарным нормам, обязательно прекратят работу.

В существующей схеме дислокации торговых объектов в городе продажа продуктов, приготовленных на месте, не предусмотрена.

В свою очередь руководитель местного отдела Роспотребнадзора Виталий Задорожний заявил, что из Ялты не зарегистрировано ни одного заявления о нарушениях на точках продажи шаурмы или других подобных продуктов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогоднюю ночь симферопольцев поздравят Басков и Лепс
Вместо асфальта около симферопольского «ЦУМа» положат плитку
Олег Газманов спел песню для девушки, пострадавшей в керченской трагедии
В администрации Симферополя назначили нового замглавы
Скандальный симферопольский «Куб» снесут в январе 2019 года
Прятавшегося под кроватью мальчика в Бахчисарайском районе начала искать полиция
В Симферополе легковушка «улетела» с моста
Набережную Симферополя отремонтируют за 550 миллионов рублей
На уличное освещение Симферополя нужно почти 1,5 миллиарда рублей
В симферопольских маршрутках хотят увеличить стоимость проезда до 17 рублей
Аксенов о Северо-Крымском канале: Ради днепровской воды на колени становиться не будем
В новогодние праздники "Крымавтотранс" сократит количество рейсовых автобусов
Крымчан предупредили о подъеме уровня воды в реках
Из-за непогоды тысячи жителей Крыма остались без света
В Москве поставщика наркотиков в Крым осудили на 13 лет
На ялтинском «Холме Славы» заложат «Аллею героев»
В трех крымских городах будут ездить «новогодние троллейбусы»