Олег Газманов спел песню для девушки, пострадавшей в керченской трагедии

СЕГОДНЯ 10:18 2018-12-26T10:18:12+03:00

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Для девушки, пострадавшей при трагедии в Керчи, Анастасии Радько, спел российский певец Олег Газманов. Еще в начале декабря она говорила о новогодней мечте - увидеть артиста и услышать в его исполнении песню «Есаул».

Газманов 25 декабря приехал в московский НИИ детской хирургии и травматологии. Там проходит лечение Анастасия Радько, пишут «Известия».

Кроме того, певец преподнес ей еще один подарок – новый ноутбук.

Девочка призналась, что всегда мечтала увидеть своего любимого певца, ее счастью не было предела.

- У меня нет слов. Можно сказать, дар речи пропал. Я и правда не знаю, какие слова сейчас надо говорить, - призналась девушка.

Напомним, в начале ноября выписали трех человек, которые пережили события 17 октября. Тогда от рук "стрелка" погибли 20 человек и больше 50 пострадали.