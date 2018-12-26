2018-12-26T10:18:12+03:00
Общество

Олег Газманов спел песню для девушки, пострадавшей в керченской трагедии

Она проходит лечение в московской больнице
Александра КОРШУНОВА
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Народный артист России Олег ГазмановНародный артист России Олег ГазмановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для девушки, пострадавшей при трагедии в Керчи, Анастасии Радько, спел российский певец Олег Газманов. Еще в начале декабря она говорила о новогодней мечте - увидеть артиста и услышать в его исполнении песню «Есаул».

Газманов 25 декабря приехал в московский НИИ детской хирургии и травматологии. Там проходит лечение Анастасия Радько, пишут «Известия».

Кроме того, певец преподнес ей еще один подарок – новый ноутбук.

Девочка призналась, что всегда мечтала увидеть своего любимого певца, ее счастью не было предела.

- У меня нет слов. Можно сказать, дар речи пропал. Я и правда не знаю, какие слова сейчас надо говорить, - призналась девушка.

Напомним, в начале ноября выписали трех человек, которые пережили события 17 октября. Тогда от рук "стрелка" погибли 20 человек и больше 50 пострадали.

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