2018-12-26T10:43:45+03:00
Общество

Вместо асфальта около симферопольского «ЦУМа» положат плитку

Сейчас там часть дороги просто заасфальтирована
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас там заасфальтирована часть тротуараСейчас там заасфальтирована часть тротуараФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе около «ЦУМа» (супермаркет «Ассорти») недалеко от площади Ленина положат тротуарную плитку. Там, в рамках реконструкции улицы Кирова, частично сняли старую, а пустое место просто заасфальтировали.

Кстати, 20 декабря по контрактам завершился ремонт 16 городских улиц. Но к подрядчикам уже предъявлены претензии, которые они должны будут устранить.

- Завтра (27 декабря) у нас запланирован объезд дорог с министром транспорта РК Сергеем Карповым. Я думаю, что в пятницу состоится итоговое совещание в Совмине. Да, у нас есть претензии к тому, что происходит вокруг дорожного полотна, на самой дороге, там где люки. Чтобы говорить предметно, нужно, чтобы подрядчики и заказчики встретились на едином совещании и расставили протокольно все эти точки. А так,замечания есть, они устраняются. Это все рабочий процесс, - отметила глава администрации города.

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