2018-12-26T12:52:12+03:00
Происшествия

В Ялте из бутика украли манекен с одеждой

Полицейские задержали грабителя на улице, он бежал с куклой в руках
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Ялте неизвестный украл прямо с витрины бутика манекен с одеждой. Мужчина забежал в магазин, схватил куклу, одетую в кофту и штаны, и скрылся.

Далеко грабитель не убежал. Его задержали сотрудники полиции на одной из улиц города. Мужчина нес манекен в руках, снимать одежду с него он не стал.

- Злоумышленником оказался 25-летний житель Ялты. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж), - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ялте.

Крымчанину грозит арест сроком до 4 лет.

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