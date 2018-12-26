В Севастополе браконьеры выловили 100 килограммов краба и кефали
У севастопольских браконьеров сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму нашли 100 килограммов морских биоресурсов. Там была краснокнижная белуга, крабы и кефаль, вылов которой сейчас запрещен.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчин на лодке обнаружили в районе поселка Орловка.
- Пограничники установили ряд нарушений: отсутствие разрешения на выход в море и осуществление промысловой деятельности, нарушения по ведению документации, а также сокрытие добытого улова, - добавили в пресс-службе.
Ущерб от действий браконьеров по предварительной оценке составил 600 тысяч рублей.
В Севастополе пограничники пресекли деятельность браконьеров.Нарушители успели выловить 100 килограммов биоресурсов. Видео: пресс-служба Погрануправения России по РК
Сейчас в отношении мужчин составили административные протоколы. А по результатам проверки биоресрусов против них может быть возбуждено уголовное дело.