В Севастополе браконьеры выловили 100 килограммов краба и кефали

СЕГОДНЯ 13:29 2018-12-26T13:33:17+03:00

Им может грозить даже уголовная ответственности. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Ущерб от их действий превысил полмиллиона рублей

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У севастопольских браконьеров сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму нашли 100 килограммов морских биоресурсов. Там была краснокнижная белуга, крабы и кефаль, вылов которой сейчас запрещен.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчин на лодке обнаружили в районе поселка Орловка.

- Пограничники установили ряд нарушений: отсутствие разрешения на выход в море и осуществление промысловой деятельности, нарушения по ведению документации, а также сокрытие добытого улова, - добавили в пресс-службе.

Ущерб от действий браконьеров по предварительной оценке составил 600 тысяч рублей.

В Севастополе пограничники пресекли деятельность браконьеров.Нарушители успели выловить 100 килограммов биоресурсов. Видео: пресс-служба Погрануправения России по РК

Сейчас в отношении мужчин составили административные протоколы. А по результатам проверки биоресрусов против них может быть возбуждено уголовное дело.