27 января в Крыму ожидается сильный мокрый снег и гололед

СЕГОДНЯ 14:14 2018-12-26T14:14:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 декабря, в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий. На полуострове пройдет снег с дождем и усилится северно-западный ветер.

- Ночью и утром 27 декабря в Крыму ожидается снег с дождем, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега и гололед. В горах сильные гололедно-изморозевые отложения. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 18-23 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

ВАЖНО

Спасатели попросили жителей соблюдать меры безопасности при ухудшении погоды:

- обращайте особое внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев.

- водителям стоит воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам быть особо внимательными при переходе дорог и автотрасс.