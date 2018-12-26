2018-12-26T15:04:51+03:00
Общество

На всех отремонтированных симферопольских дорогах нашли недочеты

Подрядчики устраняют замечания
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе ремонтировали 16 городских улицВ Симферополе ремонтировали 16 городских улицФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе подошел к концу срок исполнения контрактов по завершению ремонта дорог - 20 декабря. Но уже на всех 16 улицах нашли недочеты, которые подрядчики будут исправлять.

Как рассказала глава администрации Симферополя Наталья Маленко, в пятницу состоится итоговое совещание в Совете министров Крыма.

В нем примут участие министр транспорта Крыма Сергей Карпов и подрядчики.

Кроме того, Маленко рассказала об основных замечаниях к исполнителю работ на проспекте Кирова. Это касается тротуара напротив «ЦУМа».

-Мы же понимаем, что такое асфальт в самом проходном месте Симферополя летом, когда +40. Поэтому там будет плитка, так как это и должно было быть, и все будет меняться. Я уже не говорю о люках и тротуарах на Кирова, там очень много вопросов, - подчеркнула Маленко.

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