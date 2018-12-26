В районе Крымского моста установили кормушки для птиц

СЕГОДНЯ 15:23 2018-12-26T15:23:03+03:00

Там еще есть плавучие дома и искусственные гнездовья

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Строители установили кормушки для птиц, которые обитают в районе Крымского моста. Их разместили у мелководных водоемов на острове Тузла и озера у Тузлинской косы.

Как сообщили в инфоцентре «Крымский мост», это один из этапов экологической программы проекта.

- В районе Крымского моста много птиц. Есть редкие и охраняемые виды. Мы наблюдаем за ними, ведем учет видового разнообразия, оцениваем численность пернатых с учетом сезонных миграций, - рассказала эколог компании «СГМ-Мост» Анна Бычкова

Сейчас на острове Тузла зимуют лебеди, утки, цапли, чайки, бакланы.

Кстати, в течение года на мелководных озерах установили искусственные гнездовья и плавучие дома - плоты для околоводных и водоплавающих птиц.