2018-12-26T16:04:28+03:00
Общество

На ялтинской трассе произошел обвал камней

Пока дорога на этом участке не перекрыта
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас на участке дорога не перекрыта. Фото: Виктор Кондрашев/"Автоартнер Крым"/ВконтактеСейчас на участке дорога не перекрыта. Фото: Виктор Кондрашев/"Автоартнер Крым"/Вконтакте
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На ялтинской трассе в районе произошел крупный обвал камней. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Кстати, дорогу на этом участке пока никто не перекрыл.

- И ведь не перекрыл никто дорогу. Все бессмертные так и прут, объезжая валуны. Эту страну не победить, - возмущают подписчик группы «Автопартнер Крым».

- На ялтинской трассе в районе Сарыча обвал почти на всю дорогу! -отметила пользователь Наталья.

Есть информация, что на место происшествия уже выезхали сотрудники дорожно-патрульной службы.

По предварительной информации пострадавших нет, только некоторым водителям небольшие камешки побили крыши автомобилей.

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