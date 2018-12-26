На ялтинской трассе произошел обвал камней
Пока дорога на этом участке не перекрыта
Сейчас на участке дорога не перекрыта. Фото: Виктор Кондрашев/"Автоартнер Крым"/Вконтакте
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На ялтинской трассе в районе произошел крупный обвал камней. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Кстати, дорогу на этом участке пока никто не перекрыл.
- И ведь не перекрыл никто дорогу. Все бессмертные так и прут, объезжая валуны. Эту страну не победить, - возмущают подписчик группы «Автопартнер Крым».
- На ялтинской трассе в районе Сарыча обвал почти на всю дорогу! -отметила пользователь Наталья.
Есть информация, что на место происшествия уже выезхали сотрудники дорожно-патрульной службы.
По предварительной информации пострадавших нет, только некоторым водителям небольшие камешки побили крыши автомобилей.