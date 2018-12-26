В Ялте снесли незаконное кафе: Оно работало 15 лет
В среду, 26 декабря, коммунальные службы Ялты приступили к сносу кафе в центре города. Оно простояло на улице Московской 15 лет и занимало большую часть тротуара незаконно.
Как рассказал глава города Алексей Челпанов, на этом власти не остановятся.
- Представьте, почти 15 лет эта точка общепита действовала без разрешительной документации! Теперь на этой «точке» поставлена точка. И на этом мы не остановимся - работу по сносу подобных объектов будем продолжать, - подчеркнул Челпанов.
Работа в этом направлении будет продолжаться. Фото: официальная страница "Вконтакте" Алексея Челпанова
Кафе работало без разрешительных документов много лет и даже препятствовало движению пешеходов.
- Ранее администрация постановлениями от 14 и 17 декабря уведомила владельцев незаконных объектов о сроках их добровольного демонтажа и приведения в первоначальный вид места их расположения в течение 7 рабочих дней, - добавили в пресс-службе «Крымавтодора».