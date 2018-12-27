Погода в Крыму на 27 декабря: днем до +5 и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:40 2018-12-27T07:41:02+03:00

Теплее всего будет в Ялте. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму 27 декабря ожидается снег с дождем.

- Местами осадки будут очень сильные, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, порывы будут достигать 18-23 м/с, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Температура воздуха ночью от 0 до -5, днем от 0 до +5, на южном побережье ночью и днем +1…+6.

- До конца рабочей недели ожидается холодная неустойчивая погода, обусловленная прохождением фронтальных разделов Атлантического циклона, - добавили синоптики.