2018-12-27T09:06:25+03:00
Общество

После камнепада на трассе Ялта-Севастополь восстановили движение

Обвал горных пород произошел в районе Ласпи
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Движение транспорта на трассе Ялта-Севастополь полностью восстановлено.

- Последствия обвала горных пород были устранены за три часа с момента обнаружения, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. - На время расчистки на трассе было организовано реверсивное движение автотранспорта.

Напомним, обвал горных пород произошел 26 декабря в районе Ласпи, на 47 км трассы Ялта-Севастополь. Пострадавших не было, но некоторым водителям небольшие камешки побили крыши и капоты автомобилей.

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