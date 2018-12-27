После камнепада на трассе Ялта-Севастополь восстановили движение
Обвал горных пород произошел в районе Ласпи
Изменить размер текста:
Движение транспорта на трассе Ялта-Севастополь полностью восстановлено.
- Последствия обвала горных пород были устранены за три часа с момента обнаружения, - сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. - На время расчистки на трассе было организовано реверсивное движение автотранспорта.
Напомним, обвал горных пород произошел 26 декабря в районе Ласпи, на 47 км трассы Ялта-Севастополь. Пострадавших не было, но некоторым водителям небольшие камешки побили крыши и капоты автомобилей.
Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»