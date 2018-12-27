В Симферополе 40-летний сын по неосторожности убил своего отца

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-27T09:10:53+03:00

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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Правоохранители задержали в Симферополе 40-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве собственного 64-летнего отца, передали в пресс-службе МВД России по РК.

Сообщение о том, что пенсионера привезли в больницу с телесными повреждениями, поступило от врача «скорой».

В короткие сроки полицейские задержали подозреваемого - сына погибшего мужчины.

- Он пояснил, что в ходе бытового конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес удар своему отцу, - добавили в пресс-службе МВД по РК.

От полученных травм пожилой мужчина скончался в нейрохирургическом отделении больницы.

В отношении сына погибшего возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.