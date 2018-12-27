С керченских должников взыскали полмиллиона рублей
В Керчи прошла всероссийская акция «Узнай у своих долгах». Там судебным приставам удалось взыскать с должников более 500 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Крыму, в ходе рейда проверили 80 автовладельцев на наличие или отсутствие задолженности.
Уже во второй половине дня 11 человек захотели погасить свои долги.
- Были оплачены административные штрафы, задолженность по налогам и сборам, ущерб, причиненный преступлением и иные взыскания имущественного характера, - отметили в пресс-службе.
Судебные приставы уверены, что проведение таких акций только способствует тому, чтобы люди вовремя погашали имеющуюся у них задолженность.
Кстати, за 11месяцев 2018 года по штрафам ГИБДД взыскано 25,7 миллиона рублей. Но на сегодняшний день более 12 тысяч крымчан -автолюбителей остаются должниками. Сумма задолженности составляет 17 миллионов рублей.