2018-12-27T09:50:26+03:00
Общество

С керченских должников взыскали полмиллиона рублей

В городе прошла акция «Узнай о своих долгах»
Александра КОРШУНОВА
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Удалось проверить 80 керченских автолюбителейУдалось проверить 80 керченских автолюбителейФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Керчи прошла всероссийская акция «Узнай у своих долгах». Там судебным приставам удалось взыскать с должников более 500 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Крыму, в ходе рейда проверили 80 автовладельцев на наличие или отсутствие задолженности.

Уже во второй половине дня 11 человек захотели погасить свои долги.

- Были оплачены административные штрафы, задолженность по налогам и сборам, ущерб, причиненный преступлением и иные взыскания имущественного характера, - отметили в пресс-службе.

Судебные приставы уверены, что проведение таких акций только способствует тому, чтобы люди вовремя погашали имеющуюся у них задолженность.

Кстати, за 11месяцев 2018 года по штрафам ГИБДД взыскано 25,7 миллиона рублей. Но на сегодняшний день более 12 тысяч крымчан -автолюбителей остаются должниками. Сумма задолженности составляет 17 миллионов рублей.

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