Пять симферопольских улиц 27 декабря останутся без света
В Симферополе в четверг, 27 декабря, пять улиц останутся без света. Ограничение будет действовать с 13.00 до 17.00.
Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», это связано с ремонтными работами.
Света не будет на улицах:
- Авангардная, 36-40/18 (чет), 35-37 (нечет);
- Гастелло, 4-38 (чет); ул. Макаренко, 26-32 (чет);
- Молодежная, 112-156 (чет), 113-159 (нечет);
- Радио, 26/31-40 (чет), 25/29-35 (нечет).
Внимание
Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (3652) 27-20-55
Напомним, 27 декабря в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий. На полуострове пройдет снег с дождем и усилится северно-западный ветер. Также прогнозируется усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 18-23 метров в секунду.