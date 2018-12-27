Пять симферопольских улиц 27 декабря останутся без света

СЕГОДНЯ 10:17 2018-12-27T10:17:02+03:00

Это связано с ремонтными работами

Изменить размер текста: A A

В Симферополе в четверг, 27 декабря, пять улиц останутся без света. Ограничение будет действовать с 13.00 до 17.00.

Как сообщили в пресс-службе «Крымэнерго», это связано с ремонтными работами.

Света не будет на улицах:

- Авангардная, 36-40/18 (чет), 35-37 (нечет);

- Гастелло, 4-38 (чет); ул. Макаренко, 26-32 (чет);

- Молодежная, 112-156 (чет), 113-159 (нечет);

- Радио, 26/31-40 (чет), 25/29-35 (нечет).

Внимание

Во время проведения работ возможны отклонения от графика.

Справки по телефону: (3652) 27-20-55

Напомним, 27 декабря в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий. На полуострове пройдет снег с дождем и усилится северно-западный ветер. Также прогнозируется усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 18-23 метров в секунду.