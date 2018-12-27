2018-12-27T10:58:48+03:00
Общество

От продажи имущества Коломойского Крым получил 575 миллионов рублей

Средства направлены на выплаты гражданам
Александра КОРШУНОВА
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В 2018 году состоялись уже новые аукционыВ 2018 году состоялись уже новые аукционыФото: REUTERS
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В крымский бюджет поступило 575 миллионов рублей вырученные от продажи собственности украинского олигарха Игоря Коломойского. Как рассказала на пресс-конференции министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина, эти средства уже передали в Фонд защиты вкладчиков.

- Это достаточно хорошие поступления, что позволило получить выплаты порядка 9 тысячам граждан - подчеркнула министр.

Все средства, которые получили от продажи имущества украинского олигарха, направляются на выплаты компенсации экс-клиентам «Приватбанка».

- В конце 2018 года новые аукционы, от которых в январе 2019 года в бюджет Крыма поступит еще около 100 миллионов рублей, - дополнила Анюхина.

Напомним, в Крыму хотят продавать автозаправки, которые принадлежат Игорю Коломойскому. Самая дорогая из них стоит 25 миллионов рублей.

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