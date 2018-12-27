2018-12-27T11:45:31+03:00
Спорт

Ялтинский стадион отремонтируют за 40 миллионов рублей

Все работы планируют завершить в 2019 году
Александра КОРШУНОВА
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Министр спорта Республики Крым Елизавета КожичеваМинистр спорта Республики Крым Елизавета КожичеваФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Ялте в 2019 году планируется отремонтировать стадион на улице Калинникова. На это выделят 40,1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Минспорта Крыма.

- Поскольку объект является подведомственным учреждением управления образования города Ялты, достаточно сложно было найти средства на необходимые ремонтные работы. Но, учитывая острый социальный запрос, нужно было решить этот вопрос. На сессии Госсовета выделили 40,1 миллиона рублей на реконструкцию стадиона, - рассказала министр спорта РК Елизавета Кожичева.

Эти средства Минобраз республики направит в виде субсидии.

Напомним, в Крыму хотят возродить парусный спорт. По словам профильного министра Павла Колобкова, полуостров - одно из самых удачных мест для его развития.

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