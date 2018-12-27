2018-12-27T13:05:31+03:00
Общество

В Евпатории подорожает проезд в трамваях

Тариф поднимут с 1 января
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Билет в одну сторону сейчас стоит 14 рублей.Билет в одну сторону сейчас стоит 14 рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Евпатории подорожает стоимость проезда в трамвае. Цены поднимут с нового года.

- С 1 января стоимость проезда составит 15 рублей, - сообщает трамвайное управление им. И.А. Пятецкого.

Сейчас проезд стоит 14 рублей за билет в одну сторону.

Напомним, с 1 июля в Симферополе проезд в троллейбусе подорожает до 15 рублей. Сейчас билет стоит на рубль дешевле. Также в крымской столице в 2019 году планируют повысить стоимость проезда в маршрутках с 13 до 17 рублей.

С 1 января проезд подорожает и в Севастополе, причем сразу во всех видах транспорта. При оплате наличными, билет на троллейбус будет стоить 19 рублей, на автобус 20 рублей, на катер 24 рубля, на паром 30 рублей.

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