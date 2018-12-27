Набережную Симферополя отреставрируют молодые архитекторы

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-27T13:23:05+03:00

Работы по ее благоустройству начнутся в 2019 году Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе в 2019 году начнутся работы по реставрации городской набережной вдоль реки Салгир. К работам хотят привлечь молодых архитекторов, сообщил вице-премьер Крыма Михаил Селезнев.

Председатель Симферопольской городской организации Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев на совещании отметил, что при формировании проекта реставрации использовался метод «соучаствующего проектирования».

- Мы должны сохранить исторический облик набережной, но, в то же время, внести что-то новое. Допустим, должна появиться вай-фай зона, которая будет притягивать к себе молодежь. Велодорожки необходимо спроектировать так, чтобы велосипедисты не мешали пешеходам, - отметил архитектор.

Теперь все проекты благоустройства будут обсуждаться с общественностью и с молодыми архитекторами.