Инвесторы вложили больше 48 миллиардов рублей в туристические объекты Крыма
В Крыму реализуют 29 инвестсоглашений, касающихся курортной и туристической отрасли. Они подписаны с 2015 года.
Объем инвестиций - более 48,2 миллиарда рублей. В 2018 году подписано 5 соглашений на сумму 3,27 миллиарда рублей, - рассказал во время пресс-конференции председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Кроме того, по его словам, в этом году инвесторы подали 67 заявок на сумму более 23 миллиардов рублей. Сейчас они находятся на рассмотрении у республиканских властей.
Также депутат отметил, что на полуострове в 2018 году появилось девять новых туристических объектов, построенных на деньги инвесторов.
Раньше представители китайской делегации изъявили желание вложить средства в развитие санаторно-курортной сферы и производство по переработке сельхозпродукции.