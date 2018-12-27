2018-12-27T13:47:23+03:00
Общество

Инвесторы вложили больше 48 миллиардов рублей в туристические объекты Крыма

В 2018 году подписано 5 соглашений с бизнесменами
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму реализуют 29 инвестсоглашений, касающихся курортной и туристической отрасли. Они подписаны с 2015 года.

Объем инвестиций - более 48,2 миллиарда рублей. В 2018 году подписано 5 соглашений на сумму 3,27 миллиарда рублей, - рассказал во время пресс-конференции председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Кроме того, по его словам, в этом году инвесторы подали 67 заявок на сумму более 23 миллиардов рублей. Сейчас они находятся на рассмотрении у республиканских властей.

Также депутат отметил, что на полуострове в 2018 году появилось девять новых туристических объектов, построенных на деньги инвесторов.

Раньше представители китайской делегации изъявили желание вложить средства в развитие санаторно-курортной сферы и производство по переработке сельхозпродукции.

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