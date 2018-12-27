«Мне так удобно»: Иномарка припарковалась прямо напротив Госсовета Крыма
В Симферополе нашли довольно необычное место для парковки - парадный вход в Госсовет Крыма. Там 27 декабря неизвестный оставил свою машину и направился «по делам».
В социальной сети Facebook сразу поднялась волна возмущений по этому поводу. Кто-то написал что это просто неуважение к памяти «Крымской весны».
Но нашлись и те, кто заступился за нерадивого водителя, оправдав это предновогодней суетой и большим количеством дел.
Пока неизвестно, было ли сделано обращение в Госсовет по этому поводу, но в социальных сетях это действительно вызвало резонанс.
СПРАВКА "КП"
Госсовет РК - это однопалатный парламент Республики Крым в составле Российской Федерации. Он избирается на 5 лет в составе 75 депутатов, является единственным представительным и законодательным органом власти республики.