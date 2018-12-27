«Мне так удобно»: Иномарка припарковалась прямо напротив Госсовета Крыма

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-27T14:32:53+03:00

Вот так паркуются водители в Крыму. Фото: Олег Кочеров

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В Симферополе нашли довольно необычное место для парковки - парадный вход в Госсовет Крыма. Там 27 декабря неизвестный оставил свою машину и направился «по делам».

В социальной сети Facebook сразу поднялась волна возмущений по этому поводу. Кто-то написал что это просто неуважение к памяти «Крымской весны».

Но нашлись и те, кто заступился за нерадивого водителя, оправдав это предновогодней суетой и большим количеством дел.

Пока неизвестно, было ли сделано обращение в Госсовет по этому поводу, но в социальных сетях это действительно вызвало резонанс.

СПРАВКА "КП"

Госсовет РК - это однопалатный парламент Республики Крым в составле Российской Федерации. Он избирается на 5 лет в составе 75 депутатов, является единственным представительным и законодательным органом власти республики.