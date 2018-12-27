В следующем году в Крыму ждут 7 миллионов туристов

СЕГОДНЯ 14:43 2018-12-27T14:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму до 21 декабря отдохнули 6 миллионов 697 тысяч туристов. Это на 20% выше уровня прошлого года и является рекордом за 27 лет.

- По сравнению с 2014 годом результат поднялся на 76%. Несмотря на все санкции, на полуострове за девять месяцев побывали представители 132 стран с 5 континентов. Мы понимаем, что большими организованными группами туристов сейчас Крым похвастать не может, но такой рекорд по представителям зарубежных стран показывает, что политически Крым стабилен, - сообщил на пресс-конференции председатель комитета Государственного совета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

По его словам, самым популярным у туристов стал ЮБК, там побывало 44% всех гостей, западное побережье приняло 24,6% туристов, почти 20% Восточное побережье.

Также Черняк добавил, что среди иностранцев, забронировавших места в средствах размещения на новогодние праздники, больше всех представителей из Германии.

- В следующем году ждем не менее 7 миллионов туристов, - завершил депутат.