В Крым к 2025 году на поездах смогут приехать до 4 миллионов человек

СЕГОДНЯ 16:04 2018-12-27T16:04:24+03:00

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К 2025 году число туристов, которые приедут на полуостров на поездах, может достичь отметки в 4 миллиона человек. Такой прогноз составил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк.

Напомним, ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста запланировано на 1 декабря 2019 года.

- Есть четкое понимание, что будет десять пар пассажирских поездов и четыре пары электропоездов, которые свяжут Крым с Краснодарским краем. Поэтому пассажиропоток к 2025 году именно по железному пути даст около четырех миллионов туристов. Эти десять пар поездов будут в среднем прибавлять нам четыре тысячи туристов, не считая четырех пар поездов с Краснодарским краем, - дополнил Черняк.

Кстати, после запуска ж/д движения по мосту через Керченский пролив, откроют такие направления:

Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Смоленск – Симферополь, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.