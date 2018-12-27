2018-12-27T16:04:24+03:00
Общество

В Крым к 2025 году на поездах смогут приехать до 4 миллионов человек

Планируется запустить 10 составов
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

К 2025 году число туристов, которые приедут на полуостров на поездах, может достичь отметки в 4 миллиона человек. Такой прогноз составил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк.

Напомним, ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста запланировано на 1 декабря 2019 года.

- Есть четкое понимание, что будет десять пар пассажирских поездов и четыре пары электропоездов, которые свяжут Крым с Краснодарским краем. Поэтому пассажиропоток к 2025 году именно по железному пути даст около четырех миллионов туристов. Эти десять пар поездов будут в среднем прибавлять нам четыре тысячи туристов, не считая четырех пар поездов с Краснодарским краем, - дополнил Черняк.

Кстати, после запуска ж/д движения по мосту через Керченский пролив, откроют такие направления:

МоскваСимферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Смоленск – Симферополь, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году откроется передвижная выставка картин Айвазовского
Сергей Аксенов в 2019 году исполнит мечты четырех крымчан
В корпусе керченского колледжа, где прогремел взрыв, возобновились занятия
В следующем году в Крыму ждут 7 миллионов туристов
«Мне так удобно»: Иномарка припарковалась прямо напротив Госсовета Крыма
Инвесторы вложили больше 48 миллиардов рублей в туристические объекты Крыма
Набережную Симферополя отреставрируют молодые архитекторы
В Евпатории подорожает проезд в трамваях
Ялтинский стадион отремонтируют за 40 миллионов рублей
От продажи имущества Коломойского Крым получил 575 миллионов рублей
Пять симферопольских улиц 27 декабря останутся без света
С керченских должников взыскали полмиллиона рублей
В Севастополе с 1 января подорожает стоимость проезда в транспорте
В Симферополе 40-летний сын по неосторожности убил своего отца
После камнепада на трассе Ялта-Севастополь восстановили движение
Погода в Крыму на 27 декабря: днем до +5 и сильный ветер
В Севастополе разоблачили преступную группировку из 19 человек
С 1 июля проезд в троллейбусах в Симферополе подорожает до 15 рублей
В Ялте снесли незаконное кафе: Оно работало 15 лет
На ялтинской трассе произошел обвал камней
В районе Крымского моста установили кормушки для птиц
На всех отремонтированных симферопольских дорогах нашли недочеты
27 декабря в Крыму ожидается сильный мокрый снег и гололед