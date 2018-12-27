Сергей Аксенов в 2019 году исполнит мечты четырех крымчан

СЕГОДНЯ 16:53 2018-12-27T16:54:55+03:00

Аксенов отметил, что все поручения уже даны. Фото: правительство РК

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Глава Крыма в следующем году исполнит желания четырех жителей Республики Крым. Он присоединился к акции «Елка желаний», ее цель - реализовать заветные желания социально-незащищенных слоев.

- Cледуя примеру президента, вместе с коллегами-губернаторами, руководителями органов государственной власти, министрами присоединился к новогодней акции «Елка желаний». В следующем году мне предстоит выполнить четыре мечты крымчан, - рассказал Аксенов.

Две женщины из дома престарелых хотят попасть в цирк и дельфинарий. Еще одна, 11-летняя девочка, которая находится под опекой бабушки, мечтает о детской площадке.

- Мечта 15-летней девушки с ограниченными возможностями здоровья, которая живет на третьем этаже, - пандус для инвалидной коляски. Все эти мечты будут исполнены, уже даны соответствующие поручения, - подчеркнул Аксенов.