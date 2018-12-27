2018-12-27T17:41:26+03:00
Звезды

В 2019 году откроется передвижная выставка картин Айвазовского

Она будет работать по всей России
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Этот проект обсудили в МосквеЭтот проект обсудили в МосквеФото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В следующем году организуют передвижную выставку картин Ивана Айвазовского по России. Помогать организовывать этот проект будет Третьяковская галерея.

-Посмотрим, какие есть площадки, чтобы музеи были готовы принять, чтобы был соответствующий график. Особенно в холодное время года, когда в Феодосии меньше туристов и можно брать более раскрученные картины. Параллельно будем это совмещать с реставрацией картин. Это работа на несколько лет, - дополнил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Как сообщили в пресс-службе главы РК, 27 декабря в Москве представили и концепцию развития «Феодосийской галереи».

Она предусматривает реконструкцию галереи до 2022 года и создание современного музейного комплекса, была подготовлена совместно с сотрудниками Третьяковской галереи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Аксенов в 2019 году исполнит мечты четырех крымчан
В Крым к 2025 году на поездах смогут приехать до 4 миллионов человек
В корпусе керченского колледжа, где прогремел взрыв, возобновились занятия
В следующем году в Крыму ждут 7 миллионов туристов
«Мне так удобно»: Иномарка припарковалась прямо напротив Госсовета Крыма
Инвесторы вложили больше 48 миллиардов рублей в туристические объекты Крыма
Набережную Симферополя отреставрируют молодые архитекторы
В Евпатории подорожает проезд в трамваях
Ялтинский стадион отремонтируют за 40 миллионов рублей
От продажи имущества Коломойского Крым получил 575 миллионов рублей
Пять симферопольских улиц 27 декабря останутся без света
С керченских должников взыскали полмиллиона рублей
В Севастополе с 1 января подорожает стоимость проезда в транспорте
В Симферополе 40-летний сын по неосторожности убил своего отца
После камнепада на трассе Ялта-Севастополь восстановили движение
Погода в Крыму на 27 декабря: днем до +5 и сильный ветер
В Севастополе разоблачили преступную группировку из 19 человек
С 1 июля проезд в троллейбусах в Симферополе подорожает до 15 рублей
В Ялте снесли незаконное кафе: Оно работало 15 лет
На ялтинской трассе произошел обвал камней
В районе Крымского моста установили кормушки для птиц
На всех отремонтированных симферопольских дорогах нашли недочеты
27 декабря в Крыму ожидается сильный мокрый снег и гололед