В 2019 году откроется передвижная выставка картин Айвазовского
В следующем году организуют передвижную выставку картин Ивана Айвазовского по России. Помогать организовывать этот проект будет Третьяковская галерея.
-Посмотрим, какие есть площадки, чтобы музеи были готовы принять, чтобы был соответствующий график. Особенно в холодное время года, когда в Феодосии меньше туристов и можно брать более раскрученные картины. Параллельно будем это совмещать с реставрацией картин. Это работа на несколько лет, - дополнил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Как сообщили в пресс-службе главы РК, 27 декабря в Москве представили и концепцию развития «Феодосийской галереи».
Она предусматривает реконструкцию галереи до 2022 года и создание современного музейного комплекса, была подготовлена совместно с сотрудниками Третьяковской галереи.