В 2019 году откроется передвижная выставка картин Айвазовского

СЕГОДНЯ 17:41 2018-12-27T17:41:26+03:00

Она будет работать по всей России

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В следующем году организуют передвижную выставку картин Ивана Айвазовского по России. Помогать организовывать этот проект будет Третьяковская галерея.

-Посмотрим, какие есть площадки, чтобы музеи были готовы принять, чтобы был соответствующий график. Особенно в холодное время года, когда в Феодосии меньше туристов и можно брать более раскрученные картины. Параллельно будем это совмещать с реставрацией картин. Это работа на несколько лет, - дополнил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Как сообщили в пресс-службе главы РК, 27 декабря в Москве представили и концепцию развития «Феодосийской галереи».

Она предусматривает реконструкцию галереи до 2022 года и создание современного музейного комплекса, была подготовлена совместно с сотрудниками Третьяковской галереи.