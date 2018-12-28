В Крыму 28 декабря мокрый снег, ветер и до +7

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-28T07:09:17+03:00

В пятницу на полуострове будет облачно Фото: Александра КОРШУНОВА

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В Симферополе 28 декабря облачно с прояснениями. Хоть и ночью без осадков, но днем небольшой дождь, мокрый снег, местами умеренные осадки. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +2…+4°.

В Севастополе в пятницу облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью северо-западный 6-11 метров в секунду, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градусов, днем +5…+7 градусов.

На Южном берегу Крыма сегодня 28 облачно с прояснениями. Днем ожидается дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +4…+6°.

В Керчи 28 декабря будет облачным днем. Временами небольшие осадки. Ветер северо-западный с переходом во второй половине дня на южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.