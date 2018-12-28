2018-12-28T07:09:17+03:00
Общество

В Крыму 28 декабря мокрый снег, ветер и до +7

Местами возможен дождь
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В пятницу на полуострове будет облачноВ пятницу на полуострове будет облачноФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе 28 декабря облачно с прояснениями. Хоть и ночью без осадков, но днем небольшой дождь, мокрый снег, местами умеренные осадки. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +2…+4°.

В Севастополе в пятницу облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью северо-западный 6-11 метров в секунду, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градусов, днем +5…+7 градусов.

На Южном берегу Крыма сегодня 28 облачно с прояснениями. Днем ожидается дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +4…+6°.

В Керчи 28 декабря будет облачным днем. Временами небольшие осадки. Ветер северо-западный с переходом во второй половине дня на южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году откроется передвижная выставка картин Айвазовского
Сергей Аксенов в 2019 году исполнит мечты четырех крымчан
В Крым к 2025 году на поездах смогут приехать до 4 миллионов человек
В корпусе керченского колледжа, где прогремел взрыв, возобновились занятия
В следующем году в Крыму ждут 7 миллионов туристов
«Мне так удобно»: Иномарка припарковалась прямо напротив Госсовета Крыма
Инвесторы вложили больше 48 миллиардов рублей в туристические объекты Крыма
Набережную Симферополя отреставрируют молодые архитекторы
В Евпатории подорожает проезд в трамваях
Ялтинский стадион отремонтируют за 40 миллионов рублей
От продажи имущества Коломойского Крым получил 575 миллионов рублей
Пять симферопольских улиц 27 декабря останутся без света
С керченских должников взыскали полмиллиона рублей
В Севастополе с 1 января подорожает стоимость проезда в транспорте
В Симферополе 40-летний сын по неосторожности убил своего отца
После камнепада на трассе Ялта-Севастополь восстановили движение
Погода в Крыму на 27 декабря: днем до +5 и сильный ветер
В Севастополе разоблачили преступную группировку из 19 человек
С 1 июля проезд в троллейбусах в Симферополе подорожает до 15 рублей
В Ялте снесли незаконное кафе: Оно работало 15 лет
На ялтинской трассе произошел обвал камней
В районе Крымского моста установили кормушки для птиц
На всех отремонтированных симферопольских дорогах нашли недочеты
27 декабря в Крыму ожидается сильный мокрый снег и гололед