Украина анонсировала санкции против крымских археологов

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-28T10:34:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Против археологов, которые вели раскопки в Крыму, Украина введет санкции.

- Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам из России. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму, – сообщил украинский министр временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в Севастополе задержали «черных копателей», которые проводили раскопки без разрешительных документов. У них изъяли уникальный древний сосуд, которому почти 2 тысячи лет.

Напоним, за год работающие в Крыму археологи передали в фонды музеев полуострова более 14 тысяч артефактов.