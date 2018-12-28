2018-12-28T10:34:43+03:00
Общество

Украина анонсировала санкции против крымских археологов

Ранее в Севастополе задержали «черных копателей»
Надежда ДАЦЮК
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Против археологов, которые вели раскопки в Крыму, Украина введет санкции.

- Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам из России. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму, – сообщил украинский министр временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в Севастополе задержали «черных копателей», которые проводили раскопки без разрешительных документов. У них изъяли уникальный древний сосуд, которому почти 2 тысячи лет.

Напоним, за год работающие в Крыму археологи передали в фонды музеев полуострова более 14 тысяч артефактов.

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