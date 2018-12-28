2018-12-28T11:07:57+03:00
Общество

В Крыму назначили нового руководителя Корпорации развития

Им стал Наиль Габбасов
Александра КОРШУНОВА
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Новым генеральным директором Корпорации развития Республики Крым стал Наиль Габбасов. Он назначен на эту должность с 25 декабря.

До этого он выполнял обязанности заместителя.

Напомним, ранее должность гендиректора Корпорации развития Крыма занимал Николай Сапрунов. Но он покинул кресло управленца в декабре 2018 года. Именно он выполнял фунцию антикризисного менеджера.

Кстати, Сапрунов написал новую стратегию, оптимизировал штат, сократил число руководителей в корпорации, увеличил доходы в 2,5 раза, а экономию - на 10 миллионов рублей. Также развил направление подготовки инвестплощадок и создания инвесткарты.

А до этого должность министра экономического развития РК покинула Наталья Чабан. После этого ее должность заняла первый заместитель - Людмила Бланк.

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