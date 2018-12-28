2018-12-28T13:36:22+03:00
Общество

В симферопольскую Каменку хотят запустить троллейбус

Там уже выполнили пробный проезд
Александра КОРШУНОВА
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В Каменку планируют пустить 10 троллейбусов.В Каменку планируют пустить 10 троллейбусов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В микрорайон Каменка в Симферополе хотят запустить троллейбус с автономным ходом.

Как рассказал директор предприятия «Крымтроллейбус» Илья Прокопьев, это станет возможно только после того, как там отремонтируют дороги.

- На сегодняшний день уже выполнен пробный проезд. Троллейбус хорошо проходит поворотные участки. В ближайшее время будем пересматривать маршрутно-транспортную сеть, оценивать пассажиропоток с целью определения оптимального числа машин, - отметил Прокопьев.

В Каменку планируется запустить 10 единиц транспорта, которые будут курсировать до центральной части города.

- Параллельно будет решаться вопрос приобретения дополнительного подвижного состава с автономным ходом, чтобы покрыть потребности городского округа, - резюмировал Прокопьев.

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