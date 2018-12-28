Полицейские Крыма нашли сеть цехов с поддельной водкой, коньяком и вином
В Крыму сотрудники правоохранительных органов обнаружили три цеха по производству поддельного алкоголя. Они работали совместно в нескольких пунктах Симферопольского района, сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
Помимо фальсификата там нашли химические реагенты, красители и ароматизаторы. Их применяли при производстве.
После этого задержали подозреваемых в преступлении, которые «действовали по предварительному сговору».
- Правоохранители изъяли более 3 тысяч литров водки и коньяка, тысячу литров вина, - добавили в МВД России по РК.
Теперь подозреваемым грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Симферополе на одной из оптовых баз нашли 32 тысячи бутылок с поддельным алкоголем. Среди которы были известные марки коньяка и водки.