2018-12-28T14:32:04+03:00
Общество

Полицейские Крыма нашли сеть цехов с поддельной водкой, коньяком и вином

Виновным грозит до 3-х лет тюрьмы
Александра КОРШУНОВА
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При производстве применяли красители и ароматизаторы. Фото: пресс-служба МВД РФ по РКПри производстве применяли красители и ароматизаторы. Фото: пресс-служба МВД РФ по РК
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В Крыму сотрудники правоохранительных органов обнаружили три цеха по производству поддельного алкоголя. Они работали совместно в нескольких пунктах Симферопольского района, сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Помимо фальсификата там нашли химические реагенты, красители и ароматизаторы. Их применяли при производстве.

После этого задержали подозреваемых в преступлении, которые «действовали по предварительному сговору».

- Правоохранители изъяли более 3 тысяч литров водки и коньяка, тысячу литров вина, - добавили в МВД России по РК.

Теперь подозреваемым грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Симферополе на одной из оптовых баз нашли 32 тысячи бутылок с поддельным алкоголем. Среди которы были известные марки коньяка и водки.

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