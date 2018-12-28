В Севастополе и Симферополе запустили вторые блоки электростанций

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-28T14:59:20+03:00

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В Симферополе запустили второй блок ТЭС, теперь электростанция подает энергию мощностью 480 МВт, передают в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

В Севастополе ночью 27 декабря второй блок ТЭС также начал подавать энергию в сеть.

Напомним, первые блоки Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму заработали на полную мощность 1 октября. Таким образом, полуостров перестал быть энергодефицитным регионом.

Компания, которая строит ТЭС – «Технопромэкспорт» - в начале декабря сообщила, что сроки ввода второй очереди могут быть перенесены на март 2019 года. Однако позже замминистра энергетики РФ Андрей Черезов заявил, что сроки переноситься не будут, поскольку такое решение может принять только правительство России.

Компания «Технопромэкспорт», по его словам, до конца декабря должна явиться на итоговую проверку, а после будет получено разрешение на запуск вторых блоков электростанций.